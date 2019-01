Prognoza pogody na pięć dni: deszcz, śnieg i porywisty wiatr - 14-01-2019 Najbliższe dni będą pochmurne i wietrzne. Lokalnie porywy mogą przekroczyć prędkość 100 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem układów niżowych z centrami nad Zatoką Fińską, Morzem Norweskim i Północnym Atlantykiem. Pozostaniemy w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. We wtorek od zachodu wkroczy ciepły front atmosferyczny pchany przez ciepłe masy powietrza polarnego wlewające się nad Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk.

Najbliższa noc będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Przelotnie popada śnieg, a opady nie przekroczą 1-4 centymetrów. Będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy minimum od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -3 st. C w centrum, do -1 st. C na zachodzie i Pomorzu. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na zachodzie i Wybrzeżu rozpędzi się w porywach do 90 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Wietrzny wtorek

Wtorek będzie pochmurny na zachodzie kraju. Spadnie tam do 5 centymetrów śniegu, opady stopniowo będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a w końcu w deszcz i nie powinny przekroczyć 10 litrów na metr kwadratowy.

Na pozostałym obszarze Polski wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie i południu spadnie do 5 cm śniegu, w górach do 10-20 cm. Jedynie w pasie od Zatoki Gdańskiej i Warmii, przez Mazowsze, po Ziemię Łódzką nie pojawią się żadne opady. Będzie bardzo ślisko.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 0 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w większości kraju w porywach rozpędzi się do 50-80 kilometrów na godzinę, a w górach około 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie i północy Polski wilgotność powietrza wyniesie ponad 90 procent. Mieszkańcy wschodu odczują zimno, a zachodu chłód, wiatr i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane - w przeważającej części kraju będą niekorzystne, zaś na północnym wschodzie neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Spadnie do 2 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy minimum -3 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę. O północy ciśnienie sięgnie 983 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, a w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 987 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Przelotnie popada śnieg do 2 cm. Temperatura minimalna sięgnie -1 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany i okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 80 km/h. Około północy ciśnienie będzie oscylować w okolicy 995 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60-80 km/h, powieje z północnego zachodu. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 999 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Przelotnie popada śnieg, spadnie go do 2 cm. Termometry pokażą minimum -2 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 80 km/h. O północy na barometrach zobaczymy około 994, a ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste duże. Okresami pojawią się opady śniegu, maksymalnie do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu, a jego porywy osiągną prędkość do 60-80 km/h. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 993 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Spadnie do 2 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna sięgnie -3 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany i okresami dość silny - w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Około północy barometry wskażą 992 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste duże. Okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem, opady nie przekroczą 10 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Około południa ciśnienie sięgnie 990 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Przelotnie popada śnieg, a opady nie będą większe niż 5 cm. Na termometrach zobaczymy minimum 4 st. C. Wiatr z zachodu powieje umiarkowanie i okresami dość silnie. Jego porywy będą rozpędzać się do 60-80 km/h. Około północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 978 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste duże. Okresami wystąpią opady śniegu, maksymalnie do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 60-80 km/h. Około południa barometry pokażą 978 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.