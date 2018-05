Prognoza pogody na jutro: początek dnia pogodny, później burze i deszcz

Piątkowy poranek będzie pogodny, ale po południu nad dużą częścią kraju rozwiną się chmury deszczowe. Miejscami zagrzmi. Termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza.

Noc będzie pogodna. Jedynie wieczorem na południowym wschodzie można spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz burz. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W porywach burzowych osiągnie do 60 km/h.

Lokalnie spadnie grad

W ciągu dnia na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce będzie słonecznie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h, wschodni i północno-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

Najniższa wilgotność względna powietrza w dzień - poniżej 50 procent - wystąpi na północnym zachodzie kraju. Najwięcej wilgoci - ponad 70 procent - będzie na południowym wschodzie. W całym kraju odczujemy ciepło, ale warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane. Na obszarach północno-zachodnich biomet będzie neutralny, a w pozostałej części kraju pogoda niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast:

WARSZAWA

NOC: będzie pogodnie. Temperatura w najchłodniejszym momencie spadnie do 12 stopni Celsjusza. Pojawi się wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1009 hektopaskali.

DZIEŃ: rano będzie słonecznie. Po południu wystąpi przelotny deszcz. Możliwe burze. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 kilometrów na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1009 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 stopni Celsjusza. Wystąpi wiatr słaby, z kierunku wschodniego. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1011 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się słoneczną aurę. Na termometrach maksymalnie będzie 25 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie wartość 1011 hPa.

GDAŃSK

NOC: będzie pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 8 st. C. Pojawi się wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1023 hPa.

DZIEŃ: można liczyć na dużo słońca. Temperatura może dojść do 23 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku wschodniego. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 1023 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pogodnie. Najniższa zapowiadana temperatura to 12 stopni Celsjusza. Pojawi się wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie wartość 1004 hPa.

DZIEŃ: rano będzie słonecznie, a po południu pojawi się przelotny deszcz lub burza. Termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, który w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

KRAKÓW

NOC: wieczorem prognozuje się przelotny deszcz lub burzę. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Pojawi się wiatr słaby, północno-wschodni. W porywach burzowych osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy można się spodziewać 992 hPa.

DZIEŃ: rano będzie pogodnie, a po południu pojawi się przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W porywach burzowych osiągnie do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 992 hPa.