Prognoza pogody na jutro: poczujemy zimno. Miejscami pocieszeniem słońce

Tylko miejscami popada w piątek

Noc na ogół będzie pochmurna. W województwach zachodnich wystąpią opady deszczu i śniegu, miejscami opady będą marznące - spowodują gołoledź, więc drogi okażą się śliskie. Temperatura osiągnie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni.

Piątek na ogół okaże się pochmurny. Nieco rozpogodzeń pojawi się we wschodniej części Polski. Na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku wystąpi stopniowy zanik opadów. Termometry pokażą od -2 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1018 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza osiągnie powyżej 90 procent w pasie od Ziemi Lubuskiej po Dolny Śląsk. Na pozostałym obszarze kraju wilgotność wyniesie poniżej 90 proc. W całym kraju odczuwalne będzie zimno, a biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy 1027 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe 1033 hPa.

KRAKÓW

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy 991 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pochmurno z opadami śniegu i deszczu. Opady lokalnie mogą marznąć - ślisko. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy 1012 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1018 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy 1012 hPa.

DZIEŃ: rano pochmurno, po południu większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1018 hPa.

WROCŁAW

NOC: na ogół pochmurno z opadami śniegu i deszczu. Ślisko. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy 1008 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno z opadami śniegu i deszczu. Ślisko. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie w południe 1012 hPa, rośnie.