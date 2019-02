Prognoza pogody na jutro: pogodne niebo nad większością kraju

Tylko w niektórych regionach Polski niebo w piątek może się zachmurzyć. Temperatura osiągnie wartości raczej wiosenne niż typowe dla połowy lutego, bo może wzrosnąć do 10 stopni Celsjusza.

Na ogół pogodnie

Noc będzie na ogół pogodna, lecz mglista. Lokalnie widzialność może być ograniczona do 200 metrów. Jedynie na wschodzie spadnie słaby deszcz lub mżawka. Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni Celsjusza na zachodzie, przez 1 stopień w centrum, do 3 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Słaby wiatr powieje z zachodu.

W ciągu dnia niebo nad większością Polski okaże się pogodne, tylko w niektórych regionach, głównie na wschodzie, przejściowo się zachmurzy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 stopni w centrum i na Śląsku, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie rosła z zachodu na wschód: w regionach zachodnich spadnie poniżej 60 procent, a we wschodnich przekroczy 70 proc. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się na ogół korzystny, natomiast w pasie od Podlasia, przez Mazowsze po Podkarpacie i Małopolskę będzie neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1020 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Temperatura nie przekroczy 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1020 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pochmurno. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1023 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura w najcieplejszej chwili osiągnie 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1022 hPa.

GDAŃSK

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura w najchłodniejszym momencie spadnie do 2 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1032 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1032 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Przewidywana temperatura minimalna to zero stopni. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1021 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

KRAKÓW

NOC: słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura obniży się do 3 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1008 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, po południu barometry wskażą 1007 hPa.