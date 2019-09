Miejscami przelotny deszcz. Po niedzieli temperatura zacznie spadać - 13-09-2019 W weekend temperatura maksymalna miejscami nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. W wielu regionach będzie pogodnie, pojawi się jednak przelotny deszcz. Po weekendzie opady prognozowane są już w całym kraju. Zacznie robić się też coraz chłodniej. czytaj dalej

Słaby deszcz

W nocy na Lubelszczyźnie, Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce prognozowane są zanikające przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu silniejszy, z północnego zachodu.

Sobota przyniesie w województwach północnych słaby, przelotny deszcz. Poza tym prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura sięgnie maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu silniejszy.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północy kraju i przekroczy tam 80 procent. Najniższa wilgotność prognozowana jest na południu Polski - poniżej 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Biomet okaże się korzystny we wszystkich województwach.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Woda zalała wschodnią Hiszpanię. "Sytuacja jest krytyczna" - 13-09-2019 W wyniku powodzi, które nawiedziły wschodnie regiony Hiszpanii, zginęły cztery osoby, a ponad 3500 zostało ewakuowanych. Wody jest tak dużo, że niektóre tunele na autostradach są niemal całkowicie zalane. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 11 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1027 hPa.

DZIEŃ: słaby i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe sięgnie 1029 hPa.



KRAKÓW

NOC: słabo i przelotnie popada. Termometry wskażą minimalnie 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalna prognozowana temperatura to 20 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1000 hPa.



POZNAŃ

Niezwykła noc Pełni Żniwiarzy i Pełni Mikroksiężyca - 13-09-2019 Tej nocy warto spojrzeć w niebo. Nad naszymi głowami pojawi się Pełnia Żniwiarzy. Księżyc znajdzie się w większej odległości od Ziemi, dlatego będzie mniejszy niż zazwyczaj. Za to będzie mocniej świecić, ponieważ wzejdzie równocześnie z zachodem Słońca. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy co najmniej 10 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1021 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie 18 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1020 hPa.



WARSZAWA

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalna prognozowana temperatura to 18 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1016 hPa.



WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 11 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1018 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1016 hPa, spada.