Prognoza pogody na jutro: pogodnie, bez deszczu, do 19 stopni

Do 19 stopni

Noc okaże się pogodna. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje słabo.

W ciągu dnia w całej Polsce będzie pogodnie. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Pojawi się umiarkowany południowo-wschodni wiatr, który w porywach może się rozpędzić do 45 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza, przekraczającą 50 procent, odnotujemy na północnym wschodzie Polski, będzie się zmniejszała w kierunku południowo-zachodnim, do poniżej 40 procent. Na północnym wschodzie odczuwany będzie komfort termiczny, w pozostałej części kraju - ciepło. Biomet wszędzie okaże się korzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągając prędkość do 45 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1002 hPa.

POZNAŃ

NOC: niebo będzie pogodne. Temperatura obniży się do 3 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura w najcieplejszej chwili wyniesie 18 st. Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągający prędkość do 45 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie obniża się, w południe do 1001 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 2 st. C. Będzie wiać słaby zachodni wiatr. Ciśnienie z tendencją spadkową, o północy osiągnie 1017 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 15 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. W najchłodniejszej chwili można się spodziewać 5 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 19 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, powieje z południowego wschodu, w porywach jego prędkość może dojść do 45 km/h. Ciśnienie do południa spadnie do 996 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura obniży się do 2 st. C. Slaby wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa i będzie spadało.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą do 17 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach może osiągnąć prędkość do 45 km/h. Spadające ciśnienie w południe osiągnie 988 hPa.