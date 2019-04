Prognoza pogody na jutro: pogodnie i ciepło, do 19 stopni

Jeszcze dwa bardzo ciepłe dni. Później temperatura zacznie spadać - 06-04-2019 Przed nami pogodne dni, miejscami temperatura wzrośnie do 20 stopni Celsjusza. Od wtorku temperatura zacznie jednak spadać. Miejscami w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy maksymalnie siedem stopni. czytaj dalej

Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad Atlantyku i Morza Śródziemnego. Południowo-wschodnia Polska będzie w strefie umiarkowanie aktywnego frontu atmosferycznego. Z południowego wschodu napływa ciepłe powietrze.

Zapowiada się pogodna noc z soboty na niedzielę. Tylko na południu i wschodzie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, Suwalszczyźnie i Warmii, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni i wschodni.

Do 19 stopni

Przed nami pogodna niedziela. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie pochmurno z rozpogodzeniami, początkowo mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na zachodzie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południowym wschodzie, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym. W przeważającej części kraju odczujemy ciepło, a na północnym wschodzie komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne, na wschodzie neutralne.

Prognoza pogody dl wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 997 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 995 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 3 st. C. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około północy na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1010 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 19 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

noc: Pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą 7 st. C. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około północy na barometrach zobaczymy 993 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr wschodni. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 992 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 981 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 980 hPa.