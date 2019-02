Zarówno w nocy, jak i w dzień lokalnie mogą wystąpić opady. W czwartek na termometrach zobaczymy maksymalnie do siedmiu stopni Celsjusza. Miejscami może mocniej powiać.

Do 7 stopni

W nocy na Pomorzu pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą minimum od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słabo powieje z południowego zachodu.

W czwartek na zachodzie Polski i Pomorzu może popadać. Mieszkańców pozostałych regionów czeka pogodny dzień. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach może osiągać do 50 kilometrów na godzinę. W górach prognozowane są zjawiska fenowe.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na zachodzie kraju, wyniesie ponad 70 procent i będzie zmniejszać się w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy komfortową temperaturę. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane - w przeważającej części Polski będą neutralne, a na zachodzie niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: dość pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje słaby i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1012 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Do południa ciśnienie spadnie do 1006 hPa.

POZNAŃ

NOC: dość pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie -2 st. C Wiatr okaże się słaby, a powieje z południowego zachodu. O północny barometry pokażą 1011 hPa.

DZIEŃ: po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1003 hPa.

GDAŃSK

NOC: okresami opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimum 0 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. O północy barometry wskażą 1020 hPa.

DZIEŃ: okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie do południa spadnie do 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: dość pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje z południowego zachodu. O północy barometry pokażą 1010 hPa.

DZIEŃ: po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Do południa ciśnienie spadnie do 1001 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum -4 st. C. Słabo powieje z południowego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje z południowego zachodu, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 993 hPa.