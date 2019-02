Zmiana w pogodzie. Na horyzoncie intensywne opady deszczu - 27-02-2019 Luty w większości kraju zakończymy niezwykle ciepłą i pogodną aurą. Marzec zaś powitamy chwilowym, niewielkim ochłodzeniem i dość intensywnymi opadami deszczu. czytaj dalej

Przeważnie pogodnie

Noc będzie pogodna na przeważającym obszarze kraju. Na zachodzie lokalnie wystąpią mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 1 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

W ciągu dnia będzie na ogół pogodnie. Tylko w regionach północno-wschodnich synoptycy prognozują przelotne opady deszczu do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 stopni w centrum, do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie spadać z północy, gdzie przekroczy 70 procent, na południe. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie na ogół korzystnie. Na Podlasiu, Warmii, Mazurach i w rejonie Zatoki Gdańskiej biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do zera stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1000 hPa.

Dzisiejszej nocy na polskim niebie może pojawić się zorza polarna - 27-02-2019 Niecodzienne, jak na Polskę, widowisko może pojawić się dzisiejszej nocy. Na niebie na północy i prawdopodobnie w centrum kraju może pojawić się delikatna poświata - zorza polarna. czytaj dalej

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 990 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie, ale mglisto. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 992 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1009 hPa.

DZIEŃ: wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. Osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1004 hPa.

WROCŁAW

Żurawie już w Polsce. Idzie wiosna - 27-02-2019 Leśnicy z Nadleśnictwa Browsk po raz pierwszy w tym roku usłyszeli głos żurawi. To zapowiedź zbliżającej się wiosny, bo właśnie w tym okresie ptaki te przylatują do Polski. czytaj dalej

NOC: pogodnie, ale mglisto. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 13 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 995 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach z prędkością do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 980 hPa.