Popada w większości kraju

Polska nadal pozostaje pod wpływem niżów znad Ukrainy oraz Rosji. Jednak w środę kraj dostanie się w obszar podwyższonego ciśnienia związanego z Wyżem Azorskim. Polska wciąż znajduje się w masie zimnego powietrza pochodzenia arktycznego.

Najbliższa noc okaże się przeważnie pochmurna, jednak od północy w głąb kraju będą postępować rozpogodzenia. Jedynie na Wybrzeżu i Pomorzu nie prognozuje się opadów. Poza tym w całym kraju wystąpią okresami opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -8 st. C miejscami na zachodzie, północy i południowym wschodzie, przez -6 st. C w centrum kraju do -5 st. C na Wybrzeżu Gdańskim. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, z północy i północnego zachodu.

Powitanie wiosny

Środa, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, na południu i południowym wschodzie kraju będzie pochmurna, a okresami pojawią się opady śniegu do 1-2 cm. Na pozostałym obszarze prognozowana jest przeważnie pogodna aura. Termometry wskażą od -1 stopnia Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na północnym zachodzie. Powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie. Na południu wiatr okresami będzie dość silny.

Warunki biometeorologiczne

W środę prognozuje się, że wilgotność względna na północy kraju wyniesie poniżej 60 procent i będzie wzrastać w kierunku południowym, gdzie przekroczy 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód, jednak warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane: od niekorzystnych na południu, przez neutralne, aż po korzystne w centrum i na północy kraju.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

WARSZAWA

NOC: Pochmurno, możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie wartość 1003 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże, lecz pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa osiągnie wartość 1008 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie wartość 1020 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże, lecz pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa osiągnie wartość 1022 hPa.

POZNAŃ

NOC: Pochmurno, okresami wystąpią opady śniegu. Nad ranem pojawią się rozpogodzenia. Temperatura minimalna -7 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie wartość 1011 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 4 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa osiągnie wartość 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno, okresami wystąpią opady śniegu, nad ranem rozpogodzenia. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie wartość 1007 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa osiągnie wartość 1010 hPa.

KRAKÓW

DZIEŃ: Pochmurno, okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy osiągnie wartość 992 hPa.

NOC: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa osiągnie wartość 995 hPa.