Prognoza pogody na jutro: pogodny dzień. Miejscami sypnie śniegiem

Pogoda w ciągu dnia

Najbliższa noc na Pomorzu Gdańskim, częściowo na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie przyniesie zanikający słaby i przelotny śnieg do 1 centymetra. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalnie wyniesie od -12 st. C na Podkarpaciu do -6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słabo z kierunków południowych. W strefie brzegowej wiatr będzie umiarkowany, zachodni.

Przeważnie będzie pogodnie. Po południu prognozowany jest śnieg - spadnie do 5 cm, a w górach nawet 20-30 cm. Temperatura wyniesie od -1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się przeważnie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1006 hPa.

Warunki biometeorologiczne

W środę najwyższa wilgotność względna prognozowana jest na południu - wyniesie tam do 70 procent. Będzie maleć w kierunku północnym, gdzie stężenie pary wodnej osiągnie 60 proc. Niskie temperatury sprawią, że będziemy odczuwać zimno, jednak warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie korzystne. Jedynie na południu kraju będą neutralne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Pojawi się przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się. O północy osiągnie wartość 1019 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura maksymalnie wyniesie -1 st. C. Powieje słabo, chwilami umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe osiągnie wartość 1021 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -10 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 992 hPa.

DZIEŃ: Pojawi się zachmurzenie oraz przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 2 st. C. Powieje słabo ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: Na ogół będzie pogodnie. Temp minimalnie wyniesie -9 st. C. Z południowego wschodu pojawi się słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1008 hPa.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr okaże się słaby, wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1006 hPa.

WARSZAWA

NOC: Na ogół będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -8 st. C. Pojawi się słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie wartość 1008 hPa.

DZIEŃ: Będzie dość pogodnie. Temperatura maksymalnie wyniesie 1 st. C. Powieje ze wschodu na ogół słabo. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: Na ogół będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -9 st. C. Wiatr okaże słaby, południowo-wschodzi. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1003 hPa.

DZIEŃ: Niebo będzie zachmurzone, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalnie wyniesie 4 st. C. Prognozuje się przeważnie słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1002 hPa, spada.