Prognoza pogody na jutro: pogodny piątek zakłócą przelotne opady

Przelotne opady deszczu i porywisty wiatr

W nocy synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne. W województwach północnych może przelotnie popadać słaby deszcz. Temperatura minimalna osiągnie od 9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 13 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i w centrum kraju. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach osiągnie prędkość ponad 60 kilometrów na godzinę. Na wybrzeżu możliwe są porywy o prędkości ponad 70 kilometrów na godzinę.

W piątek prognozuje się zachmurzenie zmienne. W pasie od Podlasia i Mazur, przez Kujawy i centrum, aż po Śląsk i Ziemię Lubuską możliwe są przelotne opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu do 21 st. C w Małopolsce. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na wschodzie rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy w pasie centralnym i wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunkach północnym i południowym. W przeważającej części kraju odczujemy chłód, na południowym zachodzie komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 stopni Celsjusza. Powieje z północnego zachodu umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami osiągnie prędkość ponad 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie początkowo będzie spadać, a o północy osiągnie wartość 1013 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 14 stopni Celsjusza. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie wrośnie, a w południe w Gdańsku osiągnie wartość 1015 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągnie 994 hPa.

DZIEŃ: na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, a w południe barometry wskażą 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry minimalnie pokażą 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, około północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie wyniesie 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 1008 hPa.

WARSZAWA

NOC: synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne. Na termometrach zaobserwujemy minimalnie 13 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, a okresami rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie obniży się, a w południe osiągnie 1006 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się zachmurzenie zmienne. Możliwy przelotny deszcz. Termometry nie przekroczą 17 stopni Celsjusza. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, a w południe barometry pokażą 1003 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 13 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać, a o północy osiągnie wartość 1013 hPa.

DZIEŃ: możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zaobserwujemy maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Wiać będzie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry wskażą 1004 hPa.