Prognoza pogody na jutro: pogodny początek tygodnia

Prognoza pogody na 16 dni: do Polski idzie ocieplenie. Będzie ponad 20 stopni - 14-04-2019 Tuż przed świętami zimne powietrze z północy ustąpi miejsca ciepłemu z południa. czytaj dalej

Bezchmurne niebo

Noc zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 stopni na zachodzie kraju. Będzie wiał słaby wiatr z północnego wschodu.

W ciągu dnia również możemy oczekiwać pogodnej aury. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 45 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Dla całej Polski zapowiadany jest korzystny biomet. Odczujemy komfort termiczny. Wilgotność powietrza na południowym zachodzie będzie niższa niż 40 procent, a na krańcach północno-wschodnich przekroczy 50 procent.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Dominować będzie termiczne odczucie komfortu - 14-04-2019 W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem wyżu Katharina znad Skandynawii. czytaj dalej

NOC: możemy spodziewać się pogodnej nocy, a temperatura spadnie do zera stopni Celsjusza. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie się wahać.

DZIEŃ: słonecznie. W dzień temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany. W porywach rozpędzi się do 40 km/h. Barometry po południu pokażą 1014 hPa, wartość ta może jednak się zmieniać.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie poziom 1016 hPa, ale może się wahać.

DZIEŃ: w ciągu dnia spodziewać się możemy pogodnej aury i temperatury do 12 st. C .Wiatr północno-wschodni, umiarkowany powieje w porywach z prędkością nawet do 40 kilometrów na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1016 hPa, waha się.

GDAŃSK

Noce i poranki z przymrozkami. Obowiązują ostrzeżenia IMGW - 14-04-2019 W najbliższych dniach miejscami przy gruncie temperatura spadnie do -6 stopni Celsjusza. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

NOC: zapowiadana jest bezdeszczowa noc z temperaturą minimalną wynoszącą 1 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy 1031 hPa i waha się.

DZIEŃ: pogodnie. Przewidywana temperatura to maksymalnie 9 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45 km/h, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie około 1030 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr słaby będzie wiał z północnego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa, waha się.

DZIEŃ: pogodna aura i temperatura do 13 st. C. Północno-wschodni, umiarkowany wiatr zawieje w porywach do 40 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1011 hPa, może jednak się zmieniać.

KRAKÓW

NOC: bezchmurna noc z temperaturą minimalną 0 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni. O północy barometry pokażą 997 hPa. Ciśnienie waha się.

DZIEŃ: pogodnie, a termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Umiarkowany wiatr z północnego wschodu zawieje w porywach z prędkością do 40 kilometrów na godzinę. Barometry wskażą po południu 997 hPa. Ciśnienie będzie się wahać.