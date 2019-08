Prognoza pogody na jutro: północ kraju z przelotnym deszczem i burzami

"Drzewa się do samej ziemi kładły". Gradobicia i zniszczone budynki - 07-08-2019 Nad Polską przechodzą gwałtowne burze. Miejscami towarzyszą im opady gradu. Zdjęcia i nagrania z pogodowymi relacjami wysyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej

Przelotny deszcz

W nocy zachmurzenie będzie zmienne, przelotnie popada deszcz. Miejscami na wschodzie ilość opadu może wynieść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wieczorem lokalnie na północy niewykluczone są również burze z deszczem rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu, będzie skręcać na zachód.

W czwartek zachmurzenie także będzie zmienne. W województwach północnych wystąpi przelotny deszcz i burze z opadem rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, z zachodu.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Na południu kraju wilgotność powietrza może wynieść poniżej 70 procent. Przesuwając się na północ wilgotność może sięgnąć 70-80 procent. Na północy kraju przekroczy 80 procent. W całym kraju odczuwalny będzie komfort termiczny. Biomet okaże się neutralny we wszystkich województwach.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie zmienne. Prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 15 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie sięgnie 1005 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Należy spodziewać się przelotnego deszczu. Wystąpią również burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Termometry pokażą minimum 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 977 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie 27 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Do południa ciśnienie osiągnie 982 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. O północy ciśnienie będzie oscylować w okolicy 996 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Prognozowane są również burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru rozpędzającymi się do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe sięgnie 999 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura minimalna sięgnie 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. O północy barometry wskażą 992 hPa.

DZIEŃ: rano, do godziny 9, wystąpią zanikające opady przelotnego deszczu. Potem pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 996 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie zmienne. Przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą minimum 17 st. C. Powieje z zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 993 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa, rośnie.