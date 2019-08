Niebezpieczne burze i intensywne opady. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 19-08-2019 Pogoda w poniedziałek może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Na kolejne dni obowiązuje prognoza zagrożeń meteorologicznych. czytaj dalej

Prawie wszędzie pogodnie

Noc na wschodzie i południowym wschodzie kraju zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Wystąpią tam również burze, które szybko zanikną. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie, lokalnie może pojawić się mgła. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni i zachodni powieje słabo i umiarkowanie.

We wtorek na południowym zachodzie i południu kraju oraz miejscami w centrum będzie pochmurno, a okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na południu dodatkowo pojawią się burze z gradem i opadami do 30 l/mkw. Poza tym powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na północy, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z północy, tylko na zachodzie z południowego wschodu. Będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

We wtorek najwyższa wilgotność względna powietrza prognozowana jest na południu kraju - przekroczy tam 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku północnym. Mieszkańcy całej Polski poczują ciepło. Warunki biometeo na południu - od Lubuskiego po Podkarpacie - okażą się niekorzystne. W pozostałych regionach - neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, początkowo mogą wystąpić przelotne opady deszczu, niewykluczona jest również burza. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr północno-zachodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w Warszawie około północy dojdzie do 1007 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, a wieczorem duże. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 1009 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie około północy dojdzie do 1010 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr północny powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa sięgnie 1006 hPa, waha się.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 998 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, po południu duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr północny, skręcający na południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa sięgnie 994 hPa, waha się.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Minimalna prognozowana temperatura to 14 st. C. Wiatr wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy dojdzie do 993 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami deszcz, możliwa burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W burzy silny do 80 km/h. Ciśnienie około południa sięgnie 991 hPa, waha się.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, początkowo popada przelotny deszcz. Minimalna prognozowana temperatura to 16 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 984 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami deszcz, możliwa burza. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 25 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. W burzy będzie silny, do 80 km/h. Ciśnienie około południa sięgnie 982 hPa, waha się.