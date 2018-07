Prognoza pogody na jutro: Polska sprawiedliwie obdzielona ciepłem

Przed nami czas burz i upałów. Z każdym dniem będzie goręcej - 23-07-2018 W najbliższych dniach upał i burze, także z gradem, będą na porządku dziennym. Codziennie gdzieś w Polsce będzie grzmiało. Pod koniec tygodnia w całym kraju temperatury będą zbliżone do 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Miejscami burzowo

Noc będzie na ogół pogodna. Tylko na południowym wschodzie Polski pojawi się więcej chmur. Tam też wystąpią przelotne opady deszczu, rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, oraz stopniowo zanikające burze. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Kujawach i Warmii, przez 15 st. C w centrum, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych będzie na ogół słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny. W burzach stanie się silny i powieje w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia na wschodzie i południowym wschodzie kraju oraz na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej zachmurzenie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże. Popada tam przelotny deszcz, może zagrzmieć. Podczas burz spadnie do 10-40 l/mkw., a wiatr powieje do 90 km/h. Lokalnie możliwy grad. Poza tym pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum, do 29 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany. Na wchodzie okresami może być dość silny, a w burzach silny.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy na południowym wschodzie Polski - przekroczy tam 80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie na północnym zachodzie oraz w pasie od Podlasia po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Na pozostałym obszarze biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 16 st. C. Wiatr północny będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około północy barometry wskażą 999 hPa.

Płynie do nas gorąco ze wszystkich stron - 23-07-2018 Do Polski napływa gorące powietrze z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Czeka nas fala upałów. - Szykuje się bardzo gorący czas w Europie i to bez względu na jej część i region - opowiadał prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się kłębiaste małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 999 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy najmniej 15 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy barometry wskażą 1014 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1013 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy osiągnie 1005 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszej porze dnia osiągnie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 1003 hPa.

WROCŁAW

Pogoda na 16 dni: idzie długa fala upałów - 22-07-2018 Pod koniec lipca i na początku sierpnia napłynie do Polski afrykański żar. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże. Popada przelotny deszcz. Temperatura w najchłodniejszej chwili wyniesie 16 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy barometry wskażą 985 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Na ogół słaby i umiarkowany, północny wiatr w burzy będzie silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 985 hPa.