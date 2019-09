Chłodniejszy początek września. Sporo słońca, miejscami deszcz - 03-09-2019 Synoptycy zapowiadają, że najbliższe dni będą w większości pogodne. Jedynie w kilku regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w zasięgu wyżu Elektra znad wschodniej Ukrainy. Jedynie na północy kraju zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie.

W nocy na Pomorzu mogą wystąpić słabe opady deszczu. Poza tym powinno być pogodnie. Lokalnie może pojawić się mgła. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 14 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje słabo z zachodu.

Deszczowo w kilku miejscach

W środę na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie słabo popada. W innych regionach będzie pogodnie. Maksymalna prognozowana temperatura sięgnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność względna powietrza prognozowana jest na północy kraju i przekroczy tam 70 procent. Będzie spadać w kierunku południowym. W niemal całym kraju odczujemy komfort termiczny, jedynie na południowym zachodzie ciepło. Biomet okaże się niekorzystny na północy kraju, a w pozostałych regionach neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Termometry wskażą co najmniej 11 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1009 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Maksymalna prognozowana temperatura to 24 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje wiatr z zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 1004 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1010 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Maksymalna prognozowana temperatura to 25 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 1006 hPa, spada.

GDAŃSK

NOC: okresami spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy co najmniej 14 st. C. Wiatr będzie wiać słabo z zachodu. Ciśnienie o północy dojdzie do 1018 hPa, spada.

DZIEŃ: okresami wystąpią słabe opady deszczu. Termometry wskażą do 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 1016 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 12 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1007 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Możemy spodziewać się temperatury maksymalnej rzędu 26 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 1002 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Słaby wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie o północy dojdzie do 996 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodnie. Możemy spodziewać się maksymalnej temperatury rzędu 24 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 991 hPa, spada.