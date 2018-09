Prognoza pogody na jutro: południe pogodne, północ deszczowa

Żegnamy się z bardzo wysoką temperaturą - 11-09-2018 W najbliższym czasie czekają nas i pogodne, i deszczowe chwile. Przyzwyczailiśmy się, że tegoroczne lato jest gorące, ale już w piątek temperatura maksymalna przestanie wzrastać do co najmniej 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Gorąco, ale z deszczem

Noc zapowiada się pogodnie. Jedynie na północy kraju może pojawić się więcej chmur, z których popada do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 15 st. C w centrum kraju, po 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy będzie dość silny, może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Środa okaże się pogodna tylko w regionach południowych. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane, a na północy kraju - duże. Tam spodziewane są opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 21 st. C na Wybrzeżu, przez 28 st. C w centrum kraju, po 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy kraju będą chwile, kiedy rozpędzi się do 50 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnym zachodzie, powyżej 90 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowym. Komfort termiczny odczują mieszkańcy od Pomorza Zachodniego po Suwałki, a na pozostałym obszarze będzie gorąco. Warunki biometeorologiczne będą bardzo zróżnicowane. Na południu okażą się korzystne, a w wąskim pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Lubelszczyznę - neutralne. Niekorzystne będą tylko w regionach północnych.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie umiarkowane. Temperatura wyniesie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, około północy dojdzie do 1008 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie 27 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, a okresami dość silny. Ciśnienie lekko spada, w Warszawie około południa barometry wskażą 1006 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 15 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Termometry pokażą 21 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa 1016 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie umiarkowane. Temperatura spadnie do 15 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie lekko spada, około północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane. Termometry wskażą 28 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, około południa wyniesie 1007 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 15 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, około północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, około południa wyniesie 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie małe. Termometry pokażą 13 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, około północy barometry wskażą 996 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, około południa wyniesie 995 hPa.