Prognoza pogody na jutro: ponuro, wilgotno, wietrznie

Ponury, pochmurny dzień

Noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna z przejaśnieniami, choć miejscami będzie pogodnie. W zachodniej części kraju popada słaby przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu. Na Wybrzeżu porywy sięgną ponad 60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na ogół będzie pochmurno. W pasie województw południowych i centralnych wystąpią opady deszczu o wysokości do 10 litrów na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach dosypie śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu. Na Wybrzeżu porywy wyniosą do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę powietrze będzie bardzo wilgotne w całym kraju. Wszędzie odczujemy chłód, będzie też wietrznie, a biomet okaże się niekorzystny.

TRÓJMIASTO

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna: 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1011 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna: 15 st. C. Wiatr, umiarkowany i dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, w Gdańsku, w południe wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie zmienne. Temperatura minimalna: 11 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 991 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna: 17 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna: 11 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1006 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: na ogół pochmurno i deszcz. Temperatura maksymalna: 15 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie zmienne. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: na ogół pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna: 15 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz.Temperatur minimalna 13 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy 1004 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: na ogół pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 1000 hPa, będzie spadać.