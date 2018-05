Prognoza pogody na jutro: popada i zagrzmi, ale zaświeci też słońce

Najpierw upały i kolejna porcja burz. W weekend pogoda złagodnieje - 01-05-2018 Do czwartku nad Polską utrzyma się ciepłe, a miejscami upalne powietrze. Spodziewane są też burze, które mogą być gwałtowne. Pod koniec tygodnia aura się uspokoi, a weekend będzie ciepły i bezdeszczowy. czytaj dalej

Ciepło i burzowo

Na noc na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie mogą wystąpić burze. Termometry wskażą od 4 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na południu. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W dzień w środę na południu, zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Możliwe opady deszczu od do 5 do 20 l/mkw. Na południu i południowym-wschodzie niewykluczone burze z gradem. Temperatura maksymalna osiągnie od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu i północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie dość silny, w burzach porywy mogą osiągać do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza, powyżej 80 procent, odnotujemy na południowym zachodzie. Wilgotność będzie się zmniejszać w kierunku północno-wschodnim, tam wyniesie poniżej 60 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, jedynie mieszkańcy Pomorza Zachodniego poczują się dyskomfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne na Suwalszczyźnie i Mazowszu. Na pozostałym obszarze biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: na początku będzie pochmurnie i możliwe są przelotne opady deszczu, później niebo się rozpogodzi. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr o słabej i umiarkowanej sile. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1000 hektopaskali i lekko wzrośnie.

TRÓJMIASTO

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 22 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Barometry około południa wskażą 1001 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

NOC: będzie bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy wyniesie 1013 hPa i lekko wzrośnie.

DZIEŃ: synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W południe barometry wskażą 1017 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

POZNAŃ

NOC: zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Około północy ciśnienie wyniesie 1005 hPa i lekko wzrośnie.

DZIEŃ: zapowiada się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane, okresami duże. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura dojdzie do 17 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

WROCŁAW

NOC: okaże się pochmurna, możliwe są okresami słabe opady deszczu. Temperatura dojdzie do 9 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Barometry około północy wskażą 1000 hPa, ciśnienie lekko wzrośnie.

DZIEŃ: zapowiada się pochmurnie, okresami mogą wystąpić opady deszczu. Niewykluczona jest burza. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wschodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami okaże się dość silny, w burzach silny. Ciśnienie około południa wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: okaże się pochmurna, okresami spadnie słaby deszcz. W najchłodniejszym momencie temperatura wyniesie 12 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Około północy barometry wskażą 987 hPa, ciśnienie lekko rośnie.

DZIEŃ: zapowiada się pochmurne niebo, wystąpią opady deszczu, możliwa jest również burza. Maksymalna temperatura wyniesie 26 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może okazać się dość silny, szczególnie w burzach. Ciśnienie około południa wyniesie 985 hPa, będzie się wahać.