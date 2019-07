Pogoda może być niebezpieczna. Prognoza zagrożeń IMGW - 11-07-2019 Zgodnie z prognozą zagrożeń, wydaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek i sobotę zagrożą nam burze. Lokalnie niewykluczone są opady gradu. czytaj dalej

Miejscami burzowo

Nocą na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku spadnie słaby deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach zapowiada się pogodna noc. Termometry pokażą minimalnie od 9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 14 stopni na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne z okresowymi, przelotnymi opadami deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce możliwe są burze z deszczem do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 stopni na Podkarpaciu. Ze zmiennych kierunków powieje przeważnie słaby, chwilami umiarkowany, wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza na zachodzie przekroczy 90 procent, a na wschodnie spadnie poniżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1011 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 983 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 981 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 999 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 22 st. C. Przeważnie słaby wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 998 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, okresami przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe osiągnie 996 hPa, spada.