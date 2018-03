Prognoza pogody na jutro: popada prawie w całym kraju

Coraz cieplej, w niedzielę nawet 16 stopni. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem - 06-03-2018 Najbliższe dni będą pochmurne z opadami. Żegnamy mróz. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza w środę do nawet 16 stopni w niedzielę. czytaj dalej

W nocy wystąpi zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami na południu. Tam nie będzie opadów, w pozostałych regionach okresami popada deszcz ze śniegiem do 1-5 l/mkw., a na północy i północnym zachodzie śnieg do 1-7 cm. Miejscami można się spodziewać trudnych warunków na drogach. Będzie ślisko.

Termometry pokażą od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C w centrum i na południu kraju. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Środa z opadami

W środę w dzień będzie pochmurno. Na północy i zachodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. oraz śniegu do 1-3 cm. W pozostałych regionach popada słaby deszcz do 1 l/mkw., tylko na Podkarpaciu silniejszy, do 5 l/mkw. Temperatura osiągnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza okaże się dość wysoka w całym kraju: od poniżej 80 procent miejscami na południu do ponad 90 proc. w pasie na północy kraju. W regionach południowych odczujemy komfort termiczny, jednak w pozostałej części Polski - chłód. Biomet w całym kraju będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w Warszawie około północy 984 hPa, spada.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa 983 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno, okresami opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około północy 998 hPa, spada.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże, okresami opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 996 hPa, waha się.

POZNAŃ

NOC: Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około północy 983 hPa, spada.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże, okresami opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 983 hPa, waha się.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno, początkowo słaby deszcz. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około północy 978 hPa, waha się.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 980 hPa, waha się.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około północy 968 hPa, waha się.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 970 hPa, waha się.