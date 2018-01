Koniec wiosny w zimie. Z dnia na dzień będzie coraz chłodniej - 31-01-2018 W ciągu najbliższych pięciu dni będziemy musieli pożegnać wiosenną aurę. Na wschodzie pojawią się opady śniegu, a temperatura z dnia na dzień będzie spadać. Na początku kolejnego tygodnia prognozowana jest ujemna temperatura. czytaj dalej

Czwartek

Noc na ogół będzie pochmurna. W północnej i zachodniej części kraju prognozowane są opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na Suwalszczyźnie wystąpi lokalnie marznący deszcz ze śniegiem, który miejscami wywoła gołoledź. Może być ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Pojawi się z południa wiatr umiarkowany i dość silny, który okresami rozpędzi się do 40-70 km/h.

W ciągu dnia niebo będzie przeważnie zachmurzone. Miejscami pojawią się przejaśnienia, a gdzieniegdzie wystąpi przelotny deszcz. Temperatura osiągnie od 3 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 988 hPa.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

W czwartek wilgotność względna w całym kraju będzie na wysokim poziomie. Nieznacznie mniejsza zawartość pary wodnej w powietrzu prognozowana jest na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju wyniesie powyżej 90 procent. W związku ze stosunkowo wysoką temperaturą w całym kraju zapowiada się komfortowe odczucie termiczne. Warunki biometeorologiczne będą jednak w całej Polsce niekorzystne za sprawą opadów i zmian ciśnienia.

Wideo Warunki biometeorologiczne na czwartek

Pogoda w poszczególnych miastach

TRÓJMIASTO

Front idzie do nas powoli, dlatego miejscami nie brakuje słońca. Uwaga: niebawem wróci mróz - 31-01-2018 Do Polski nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie opady. Ten niż nieco oszukał synoptyków i przemieszcza się wolniej, niż przewidywano. Sprawia to, że w środę pojawi się więcej słońca. czytaj dalej

NOC: będzie pochmurno i wystąpi słaby deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Pojawi się z południa wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 996 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: będzie pochmurno, momentami pojawią się przejaśnienia, jak i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Z południowego zachodu pojawi się słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: na ogół będzie pochmurno. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr pojawi się z południa. Zawieje umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 980 hPa.

DZIEŃ: będzie pochmurno i pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalnie osiągnie 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany pojawi się z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 974 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół będzie pochmurno i prognozowane są opady deszczu. Temperatura spadnie do 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr zawieje z południa i okresami osiągnie prędkość 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 989 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: będzie pochmurno z przejaśnieniami i wystąpi przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany pojawi się z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie i w południe osiągnie wartość 992 hPa.

WARSZAWA

Prognoza na 16 dni: mróz spróbuje uderzyć w Polskę - 28-01-2018 Po bardzo ciepłym końcu stycznia, w lutym czeka nas duży spadek temperatury. czytaj dalej

NOC: będzie pochmurno, a okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południa. Momentami wiatr rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 991 hPa.

JUTRO: będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Prognozowany jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalnie wyniesie 5 st. C. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany pojawi się z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 988 hPa.

WROCŁAW

NOC: na ogół będzie pochmurno i popada deszcz. Temperatura spadnie do 6 st. C. Powieje z południa umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie spada. O północy osiągnie wartość 987 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: będzie pochmurno z przejaśnieniami i wystąpi przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany pojawi się z południowego zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 988 hPa, rośnie.