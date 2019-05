Prognoza pogody na jutro: poprawa aury prawie w całym kraju

Ciemne chmury będą odsłaniać słońce tylko chwilami. Prognoza pogody na pięć dni - 23-05-2019 W ciągu najbliższych kilku dni możemy spodziewać się zachmurzenia i przelotnego deszczu, a także burz. Czekają nas jednak i pogodniejsze chwile. czytaj dalej

Nocą w województwach południowo-wschodnich będzie pochmurno. Spodziewane są tam opady deszczu. Może spaść średnio od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami suma opadów może dojść nawet do 30-40 l/mkw.

W pozostałych regionach synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 13 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Pogodnie za dnia

W ciągu dnia w województwach południowo-wschodnich na niebie pojawią się liczne chmury, ale opady deszczu będą stopniowo zanikać. Średnio wyniosą od 1 do 10 l/mkw., lokalnie mogą jednak osiągnąć natężenie do 20 l/mkw. Poza tym zapanuje pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Podkarpaciu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie i w południe dojdzie do 1000 hektopaskali.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność - przekraczającą 90 procent - odnotujemy na południowym wschodzie. Będzie zmniejszać się w kierunku północno-zachodnim. W regionach południowo-wschodnich odczujemy chłód, a w pozostałych - komfort termiczny. Niekorzystne warunki biometeo spodziewane są tylko na Podkarpaciu. W innych miejscach kraju pogoda nie będzie wpływać na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalnie wyniesie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy dosięgnie 1015 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe jego wartość osiągnie 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, popada deszcz. Spadnie do 30 l/mkw. Termometry pokażą minimalnie 10 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 984 hPa.

DZIEŃ: wystąpią zanikające opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura minimalna osiągnie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1001 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się na ogół pogodny dzień, ale niewykluczony jest też krótkotrwały słaby deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1000 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 6 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa, spada.