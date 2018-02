Prognoza pogody na jutro: poranek przywita nas srogim mrozem. Czy padnie rekord?

40 stopni mrozu. Rekordowe zimno na północy Włoch - 26-02-2018 Ponad 40 stopni Celsjusza mrozu zanotowano w nocy z niedzieli na poniedziałek w kotlinie koło Vicenzy na północy Włoch. czytaj dalej

Polska pozostanie pod wpływem potężnego wyżu znad Skandynawii, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego napływającej z północnego-wschodu.

Czy padnie rekord zimna tego sezonu? Niewykluczone. W poniedziałek o godzinie 6 rano odnotowano rekordowo niską temperaturę podczas zimy: -26,2 st. C pokazały termometry w Gołdapi. Wtorkowy poranek też ma być bardzo chłodny.

Sprawdź utrudnienia pogodowe na najbliższe dni.

Mroźna noc

W nocy pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na południowym-wschodzie kraju będzie pochmurno. Tam też możliwe są opady śniegu do 1-2 cm. Więcej chmur nadciągnie nad Wybrzeże i Pomorze.

Termometry wskażą minimalnie od -22 st. C na Suwalszczyźnie, przez -15 st. C w centrum kraju do -12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Miejscami poprószy śnieg

We wtorek zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym-wschodzie kraju, a także na Wybrzeżu i Pomorzu lokalnie spadnie niewielki śnieg, od 1 do 2 cm. Tam w ciągu dnia będzie pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8 st. C w centrum kraju do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Spodziewany jest wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na południu kraju i Pomorzu porywy osiągną od 50 do 60 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie wysoka na południowym wschodzie oraz w górach, gdzie prognozowane są opady śniegu. W tych regionach przekroczy 90 proc. Im dalej na północny zachód, tym wartości będą coraz niższe (aż do poniżej 60 proc.). W całej Polsce odczujemy zimno, a aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

"Tam powinien panować silny mróz". Na biegunie zero, Europa marznie - 26-02-2018 Arktyczne powietrze, które napływa do Polski z północnego wschodu, przyczyni się do dalszych utrudnień pogodowych w postaci siarczystego mrozu - zapowiada synoptyk TVN Meteo. Tymczasem w Arktyce jest dużo cieplej niż zazwyczaj. czytaj dalej

NOC: Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temp. min. -16 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy 1013 hPa, lekko spada.

DZIEŃ: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temp. maks. -9 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa 1012 hPa, waha się.



Prognoza pogody dla Trójmiasta

NOC: Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu. Termometry wskażą minimalnie -16 st. C. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1028 hPa, lekko spada.

DZIEŃ: Pochmurno, miejscami pojawią się przejaśnienia. Okresami prognozowane są opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie maksymalnie -9 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 1029 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Poznania

Mróz zagrożeniem dla zdrowia i życia. Jak nie paść jego ofiarą - 26-02-2018 Zima to niebezpieczna pora roku - niska temperatura zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Jak sobie radzić, gdy na dworze mróz, śnieg i wiatr? Jak pomagać innym? czytaj dalej

NOC: Pogodnie. Termometry wskażą -16 st. C. Powieje wiatr z północnego-wschodu o sile słabej i umiarkowanej. Ciśnienie około północy wyniesie 1015 hPa, lekko spada.

DZIEŃ: Pogodnie. Maksymalna temperatura wyniesie -6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu, okresami porywy będą dość silne. Barometry wskażą ciśnienie około południa 1013 hPa, waha się.



Prognoza pogody dla Wrocławia

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą -14 st. C. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1009 hPa, lekko spada.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie -7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Okresami powiewy będą dość silne. Barometry wskażą ciśnienie około południa 1006 hPa, waha się.



Prognoza pogody dla Krakowa

NOC: Pochmurno, okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -15 st. C. Powieje północno-wschodni wiat, o sile słabej i umiarkowanej. Ciśnienie około północy wyniesie 993 hPa, lekko spada.

DZIEŃ: Pochmurno, okresami spadnie śnieg. Termometry wskażą maksymalnie -10 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Barometry wskażą ciśnienie około południa 990 hPa, waha się