Prognoza pogody na jutro: porywisty wiatr, w części kraju deszcz

Na horyzoncie widać ochłodzenie. Popada deszcz, a miejscami śnieg - 07-03-2019 W marcu jak w garncu - to przysłowie w pełni oddaje pogodę, z którą będziemy mieli do czynienia w najbliższych dniach. Do Polski powróci porywisty wiatr, a także deszcz, deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Z początkiem nowego tygodnia czeka nas ochłodzenie. czytaj dalej

Powrót wietrznej pogody

W nocy miejscami na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce przelotnie popada deszcz. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej spodziewane są silniejsze porywy do 80-90 km/h.

Piątek na północy, zachodzie i w centrum kraju upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Reszta regionów może liczyć na pogodną aurę. Termometry wskażą od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu do 15 stopni na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który może wiać w porywach z prędkością do 40-70 km/h. Na północy porywy okażą się silniejsze, rzędu 60-80 kilometrów na godzinę, a najsilniejsze w strefie brzegowej - do 80-110 km/h.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność względna prognozowana jest na północnym zachodzie - przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy chłód i wiatr, a pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 6 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 999 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno, możliwe przejaśnienia, niewykluczone są opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością 60-80 km/h z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1013 hPa.

KRAKÓW

Porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Żółte i pomarańczowe ostrzeżenia - 07-03-2019 Do Polski wróciła wietrzna aura. Porywy wiatru miejscami mogą osiągać prędkość nawet 100 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. czytaj dalej

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami i opadami deszczu. Termometry pokażą 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach jego prędkość osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wzrośnie do 979 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny południowo-zachodni wiatr, okresami w porywach jego prędkość wyniesie 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Wartość temperatury dojdzie do 6 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr może chwilami w porywach osiągać 40-60 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 1002 hPa.

WARSZAWA

Halny w Tatrach. "Zagrożenie dla zdrowia i życia" - 07-03-2019 W nocy ze środy na czwartek w Tatrach zaczął wiać wiatr halny. Jego prędkość przekraczała o poranku 130 kilometrów na godzinę. Zamknięto kolejkę na Kasprowy Wierch, warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. czytaj dalej

NOC: na ogół pogodnie, choć okresami możliwy jest słaby przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny południowo zachodni wiatr, którego prędkość w porywach wzrośnie do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 992 hPa.

DZIEŃ: rozpocznie się pogodnie, ale później prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia. Pod wieczór mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie 12 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 992 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu chwilami w porywach będzie się wzmagać do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 12 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 992 hPa.