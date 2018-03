Prognoza pogody na jutro: powrót deszczu ze śniegiem, możliwy silny wiatr

Prognoza pogody na 16 dni: pożegnanie z Arktyką - 04-03-2018 Po dwóch tygodniach mrozów w Polsce z odsieczą przybędzie ciepło z południa. czytaj dalej

W ciągu najbliższej dobry Polska dostanie się pod wpływ rozległego niżu znad Wysp Brytyjskich. Nad północno-zachodnią część kraju wkroczy słabo aktywny front ciepły. Z południowego zachodu napłynie cieplejsze i wilgotne powietrze polarno-morskie.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego. W rejonie Zatoki Pomorskiej mogą wystąpić słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -9 st. C w centrum kraju do -6 st. C na zachodzie. Południowo-wschodni wiatr, narastający do dość silnego, na zachodzie powieje w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Miejscami może poprószyć śnieg

W ciągu dnia niebo nad południowym wschodem okaże się pogodne. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce może słabo popadać śnieg z deszczem. Spadnie do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami będzie dość silny. Osiągnie prędkość w porywach do 50 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na północy i północnym zachodzie kraju - tam przekroczy 80 procent. Najniższa okaże się na południowym wschodzie - poniżej 70 proc. W prawie całym kraju odczujemy chłód, jedynie na krańcach wschodnich zimno. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. W pozostałej części kraju spodziewany jest biomet neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pogodnie. Temperatura spadnie do -11 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, około północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 995 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pogodnie. Najniższa zapowiadana temperatura to -11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie bez większych zmian, około północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem. Spodziewać się można temperatury do 1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, przeważnie słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian. Około północy barometry wskażą 994 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Może popadać słaby deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 992 hPa.

WROCŁAW

NOC: Niebo będzie pogodne. Temperatura spadnie do -6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie bez zmian, około północy będzie na poziomie 991 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Wiatr południowo-wschodni, przeważnie słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, około południa barometry odnotują 988 hPa.

KRAKÓW

NOC: Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie bez zmian, około północy odnotujemy 984 hPa.

DZIEŃ: Zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr południowo-wschodni, przeważnie słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 980 hPa.