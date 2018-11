Prognoza pogody na jutro: prawie wszędzie bez deszczu

Ciepła jesień się kończy. Na horyzoncie chłód, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg - 14-11-2018 Względnie ciepłe jesienne dni dobiegają końca, żegnamy się z dwucyfrowymi temperaturami. Od niedzieli zapowiadane jest zdecydowane ochłodzenie. Będą regiony, gdzie termometry pokażą maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. Pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w niektórych regionach nawet śniegu. czytaj dalej

Na ogół pogodnie

W nocy w regionach wschodnich i częściowo w centralnych wystąpią opady deszczu. Spadnie go do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie, ale mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

W ciągu dnia niebo będzie pogodne niemal nad całą Polską. Jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią zanikające opady deszczu, do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 stopni na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i południowego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się utrzymywać w granicach 70-80 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura spadnie do 6 stopni. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1017 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie z tendencją rosnącą, po południu wyniesie 1020 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie, ale mglisto. Temperatura minimalna osiągnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1020 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 10 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu odnotujemy 1021 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 6 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1030 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry w najcieplejszej chwili wskażą 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1032 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie, ale mglisto. Temperatura w najchłodniejszym momencie spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1017 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Na termometrach zobaczymy nie mniej niż 6 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1005 hPa.