Mroźna noc

W nocy wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na południowym wschodzie kraju słabo popada śnieg do 1-2 cm. Termometry pokażą od -15 st. C na Suwalszczyźnie, przez -10 st. C w centrum kraju, do -7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.

W dzień miejscami popada śnieg

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Na południowym wschodzie wystąpią opady śniegu do 1-2 cm. Słaby śnieg możliwy jest również na Wybrzeżu. Termometry pokażą od -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach do ponad 80 proc. w Małopolsce i na Podkarpaciu. W całym kraju odczujemy mróz, a biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna -10 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy 1013 hPa, bez zmian.

DZIEŃ: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna -3 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa 1014 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna -9 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1029 hPa, bez zmian.

DZIEŃ: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1027 hPa, waha się.

POZNAŃ

NOC: Pogodnie. Temperatura minimalna -9 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1016 hPa, bez zmian.

DZIEŃ: Pogodnie. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1017 hPa, rośnie.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna -8 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1010 hPa, bez zmian.

DZIEŃ: Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1010 hPa, rośnie.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno, okresami śnieg. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 995 hPa, bez zmian.

DZIEŃ: Pochmurno, okresami słaby śnieg. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 995 hPa, rośnie.