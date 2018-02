Prognoza pogody na jutro: promienie słońca poprawią nam nastrój

Pogodne dni, mroźne noce. Na termometrach nawet -15 stopni - 05-02-2018 Czekają nas słoneczne dni. Pogodową ceną, jaką przyjdzie nam za to zapłacić, będą mroźne noce. Miejscami temperatura spadnie poniżej -10 stopni Celsjusza. W górach może być jeszcze mroźniej. czytaj dalej

Pogodny wtorek

W nocy na północy Polski oraz na Mazowszu i Rzeszowszczyźnie pojawią się słabe opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od -9 st. C na Podkarpaciu do -5 st. C na Pomorzu. Wystąpi słaby, zachodni wiatr.

W ciągu dnia na północy pojawią się słabe opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry maksymalnie wskażą od -2 st. C na wschodzie kraju do 1 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku zachodniego.

Warunki biometeorologiczne

We wtorek prognozowane jest utrzymywanie się względnie suchego powietrza. Stężenie pary wodnej okaże się najwyższe na północy - powyżej 70 procent. Im bardziej na południe, tym wilgotność będzie mniejsza, do wartości poniżej 60 proc. Niska temperatura spowoduje, że mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Jednak słoneczna aura sprawi, że w większości kraju warunki biometeorologiczne będą korzystne. Jedynie na północy okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla miast

NOC: Możliwy jest przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -6 st. C. Wiatr będzie słaby i pojawi się z zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1010 hPa i będzie spadało.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1008 hPa i obniży się.

POZNAŃ

NOC: Będzie pogodnie. Termometry minimalnie wskażą -6 st. C. Powieje słabo z kierunku zachodniego. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1014 hPa i będzie się obniżało.

DZIEŃ: Prognozowana jest pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1011 hPa i spadnie.

GDAŃSK

NOC: Pojawi się przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -5 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1022 hPa i będzie spadało.

DZIEŃ: Przelotnie popada śnieg. Temperatura maksymalnie wyniesie -1 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1019 hPa, z tendencją spadkową.

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura minimalnie wyniesie -7 st. C. Z zachodu pojawi się słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1011 hPa i spadnie.

DZIEŃ: Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1006 hPa i obniży się.

KRAKÓW

NOC: Prognozowana jest pogodna aura. Temperatura spadnie do -9 st. C. Powieje słabo z zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 999 hPa i dalej będzie spadało.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura w dzień -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z kierunku zachodniego. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 995 hPa i obniży się.