Ciepło, a w wielu miejscach gorąco. Nie zabraknie też burz - 06-08-2019 Najbliższe dni upłyną pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz - lokalnie z gradem. W weekend temperatura sięgnie 31 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Zagrzmi i popada

W nocy wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Termometry wskażą minimalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, w porywach burzowych rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu.

Środa przyniesie przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Maksymalna prognozowana temperatura sięgnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie i Kaszubach do 30 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzając się do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Na południu i południowym wschodzie Polski możemy spodziewać się wilgotności powietrza powyżej 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku północno-zachodnim. W większości kraju będzie nam gorąco, na północnym wschodzie ciepło, a na krańcach południowo-wschodnich - upalnie. Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOCprzelotny deszcz lub burza. Temperatura wyniesie minimalnie 17 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 995 hPa, waha się.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h z południowo-zachodniego. Ciśnienie po południu dojdzie do 995 hPa, waha się.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz lub burza. Minimalna zapowiadana temperatura to 17 st. C. Słaby wiatr z południowego zachodu powieje w porywach burzowych do 60 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 996 hPa, waha się.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Termometry wskażą do 27 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych z prędkością do 90 km/h. Ciśnienie po południu dojdzie do 996 hPa, waha się.

GDAŃSK

NOCprzelotny deszcz lub burza. Temperatura może wynieść maksymalnie 15 st. C. Wiatr słaby, wiejący w porywach burzowych do 60 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1007 hPa, waha się.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Maksymalna prognozowana temperatura to 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu dojdzie do 1007 hPa, waha się.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Termometry wskażą minimum 19 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. W porywach burzowych przyspieszy do 60 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 993 hPa, waha się.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Maksymalna prognozowana temperatura to 28 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych rozpędzając się do 90 km/h z południowego zachodu. Ciśnienie po południu dojdzie do 993 hPa, waha się.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz lub burza, z temperaturą minimalną 18 st. C. Wiatr słaby, w porywach burzowych powieje do 60 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 984 hPa, waha się.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Możemy spodziewać się temperatury wynoszącej maksymalnie 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr. W porywach burzowych rozwinie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie po południu dojdzie do 983 hPa, waha się.