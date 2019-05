Prognoza pogody na jutro: przelotne opady deszczu, lokalnie burze

Gwałtowne oblicze wiosny. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 02-05-2019 Pogoda w najbliższych dniach może być niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty przed silnymi porywami wiatru. Prognozowane są również przymrozki, burze i intensywne opady deszczu. Obowiązuje prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Lokalnie zagrzmi

Noc zapowiada się pogodnie dla mieszkańców Wybrzeża i Podkarpacia. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie od 5 stopni Celsjusza na Pomorzu do 9 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę.

W piątek pogodna aura wystąpi na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. W reszcie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowanie powieje z zachodu. Wiatr w porywach będzie osiągał do 50 km/h, a w porywach burzowych do 70 km/h.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność względna powietrza wystąpi na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju. W całej Polsce będzie chłodno, wietrznie i wilgotno. Pogoda wpłynie niekorzystnie na samopoczucie.



Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 8 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach może osiągać do 45 km/h. Około północny ciśnienie będzie wahać się w okolicy 991 hektopaskali.

DZIEŃ: może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, którego porywy będą rozpędzać się do 50 km/h. Około południa barometry wskażą 991 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

POZNAŃ

NOC: przelotnie popada. Termometry pokażą minimum 7 st. C. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie, a jego porywy będą rozpędzać się do 45 km/h. O północy ciśnienie sięgnie 993 hPa i będzie się wahać.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Porywy umiarkowanego, zachodniego wiatru będą osiągać do 50 km/h. Do południa ciśnienie sięgnie 995 hPa oraz będzie się wahać.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna spadnie do 5 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, a w porywach będzie osiągać do 45 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. Jego porywy mogą rozpędzać się do 50 km/h. Po południu ciśnienie osiągnie 1002 hPa i zacznie się wahać.

WROCŁAW

NOC: możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu, a w porywach będzie osiągać do 45 km/h. O północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 990 hPa.

DZIEŃ: może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni, a jego porywy będą osiągać do 50 km/h. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 991 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 9 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu, a porywy będą rozpędzać się do 45 km/h. Około północy na barometrach zobaczymy 978 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: przelotne opady lub burze. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. W porywach burzowych może osiągać do 70 km/h. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 978 hPa.