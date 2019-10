Tęsknicie za złotą jesienią? Już niedługo wróci słońce i ciepło - 08-10-2019 Przed nami jeszcze kilka dni z przelotnymi opadami deszczu i silniejszym wiatrem. W drugiej połowie tygodnia opady w większości kraju ustaną, a zza chmur wyjdzie słońce. W weekend termometry pokażą nawet 23 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Nawet 17 stopni

Na noc synoptycy prognozują ciągłe opady deszczu, które od zachodu będą przechodzić w przelotne. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. W porywach może rozpędzić się maksymalnie do 45 kilometrów na godzinę.

W środę w całym kraju może przelotnie popadać deszcz. Tylko początkowo na wschodzie opady będą ciągłe. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. na Rzeszowszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. W porywach osiągnie do 50 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność będzie oscylować w granicach 70 procent. Przekroczy tę wartość na południowym wschodzie. Odczujemy komfort termiczny i wilgoć, a pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Chciał ukraść drewno, wpadł przez prawdziwki - 07-10-2019 Strażnicy z Nadleśnictwa Olsztyn podczas rutynowej kontroli natknęli się na zaparkowane niewłaściwie auto. Okazało się, że było wypełnione ukradzionym z pobliskiego stosu drewnem. Złodziej zostawił je i poszedł na grzyby. czytaj dalej

NOC: prognozowane są ciągłe opady deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 995 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzający się do 50 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 997 hPa.

POZNAŃ

NOC: może przelotnie popadać deszcz. Temperatura osiągnie minimalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 45 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 994 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dojdzie do 50 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 997 hPa.

GDAŃSK

NOC: przelotnie popada deszcz. Temperatura osiągnie minimalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach wartość wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 15 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu zobaczymy na barometrach 1007 hPa.

WROCŁAW

Peter będzie rządził pogodą w Polsce - 08-10-2019 W ciągu następnej doby Polska znajdzie się po wpływem niżu Peter znad Wysp Owczych i związanego z nim układu frontów atmosferycznych postępujących z zachodu na wschód. czytaj dalej

NOC: ciągłe opady deszczu. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą 10 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 994 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 996 hPa.

KRAKÓW

NOC: spadnie deszcz. Temperatura wyniesie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 986 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 987 hPa.