Miejscami zagrzmi

Nocą na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przelotnie popada deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu.

W środę na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Kujawach, Mazowszu przelotnie popada deszcz. Na Lubelszczyźnie, Podlasiu i wschodnim Mazowszu mogą pojawić się burze, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północnym wschodzie Polski - wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim do około 70 procent. Na północnym wschodzie kraju odczujemy chłód, w pozostałych regionach komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na wschodzie będą niekorzystne, na zachodzie i południu kraju - neutralne.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: okresami popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1009 hPa.

DZIEŃ: okresami popada przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 983 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 981 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1002 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: okresami popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 998 hPa.

DZIEŃ: okresami popada przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 996 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.