Jakie lato czeka Europę? Pogodowe przewidywania amerykańskich synoptyków - 06-05-2019 Lato będzie cieplejsze niż zazwyczaj w większości Europy - przewidują amerykańscy synoptycy z The Weather Company. Ich ustalenia zaprezentowała w poniedziałek agencja Reutera. "Ciepło rozprzestrzeni się zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej" - twierdzą autorzy raportu. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem układów niżowych znad Skandynawii i Grecji. Nad krajem przemieści się z północy na południe umiarkowanie aktywny front atmosferyczny. Pozostaniemy w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

W nocy na niebie pojawi się małe i umiarkowanie zachmurzenie. Okresami może się zwiększyć do dużego. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 5 litrów na metr kwadratowy. Nie będzie padać jedynie w pasie od Dolnego Śląska po centrum. Na termometrach zobaczymy minimum od -1 st. C na Warmii, przez 1 st. C w centrum, do 5 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. Okresami porywy wiatru mogą być silniejsze.

W górach śnieg

We wtorek na niebie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Opady nie są prognozowane jedynie pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, po Mazowsze i Podlasie. W pozostałych regionach popada przelotnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. W górach wystąpią opady mokrego śniegu do 5 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 14 st. C w centrum i na Podlasiu. Z północnego zachodu powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie przybierać na sile.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza prognozowana jest na południu i południowym wschodzie kraju. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - na północy neutralne, a na południu niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Dużo chmur, przelotne opady, miejscami burze. Będzie jednak coraz cieplej - 06-05-2019 W najbliższych dniach miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie może zagrzmieć. Będzie jednak coraz cieplej, a termometry w sobotę pokażą nawet 22 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimum 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Okresami będzie przybierać na sile. O północy barometry wskażą 1000 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 14 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być silniejszy. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1001 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Umiarkowany, północno-zachodni wiatr okresami będzie przybierać na sile. Około północy ciśnienie wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego może przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Na ogół powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami porywy wiatru mogą przybierać na sile. Około południa barometry pokażą 1013 hPa.

POZNAŃ

Świeża porcja śniegu w Zakopanem. Zagrożenie lawinowe w Tatrach i Beskidach - 06-05-2019 W nocy w Zakopanem spadł świeży śnieg. Kierowcy w poniedziałek musieli rozpocząć dzień od skrobania samochodowych szyb. W Tatrach i Beskidach występuje zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia. czytaj dalej

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Prognozowane są też przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie 3 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i okresami silniejszy wiatr. Na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Okresami wiatr może być silniejszy. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Około północy ciśnienie sięgnie 1001 hPa.

Burza nad Balatonem, ulewy w Budapeszcie - 06-05-2019 Od kilku dni w Budapeszcie pada deszcz i wieje porywisty wiatr. Nad oddalonym o około 130 kilometrów od stolicy Węgier jeziorem Balaton - "węgierskim morzem" - w niedzielę przetoczyła się burza. czytaj dalej

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Porywy północno-zachodniego wiatru na ogół będą słabe i umiarkowane, jednak okresami mogą przybierać na sile. Około południa ciśnienie wyniesie 1002 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Około północy na barometrach zobaczymy 987 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Około południa ciśnienie wzrośnie do 988 hPa.