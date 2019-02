Prognoza pogody na jutro: przelotne opady i wiatr. Do 9 stopni

W sobotę w wielu regionach kraju możliwe są przelotne opady deszczu. W całej Polsce silniej powieje - w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Temperatura w najcieplejszych miejscach wzrośnie do 9 stopni Celsjusza.

Maksymalnie 9 stopni

Nocą na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Na Podkarpaciu dokuczą lokalne mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu. Na zachodzie kraju wiatr rozpędzi się w porywach do 45 kilometrów na godzinę.

W sobotę strefa przelotnych opadów deszczu przesunie się na wschód kraju i po południu dotrze do Suwalszczyzny, Mazowsza i Dolnego Śląska. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje z południowego zachodu, a rozpędzi się w porywach do 60 km/h. W Sudetach możliwe są zjawiska fenowe. Na Śnieżce wiatr powieje w porywach do 120 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza synoptycy prognozują w centrum kraju. Tam oscylować będzie wokół 80 procent, a w pozostałych regionach wyniesie około 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Na południu i na wschodzie Polski warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, w pozostałych rejonach - niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pogodnie. Termometry wskażą minimalnie -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 1005 hPa.

DZIEŃ: Synoptycy prognozują pogodny poranek. Po południu możliwe są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się porywach do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu barometry wskażą 999 hPa.

POZNAŃ

NOC: Rano możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy barometry wskażą 1003 hPa.

DZIEŃ: Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 7 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z południowego zachodu. Wiatr powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 997 hPa.

GDAŃSK

NOC: Rano mieszkańcy mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry wskażą minimalnie 2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy barometry wskażą 1012 hPa.

DZIEŃ: Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu barometry pokażą 1005 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy barometry wskażą 1001 hPa.

DZIEŃ: Poranek okaże się pogodny. Po południu synoptycy prognozują opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu barometry wskażą 996 hPa.

KRAKÓW

NOC: Pogodną noc zakłócą mgły. Termometry wskażą minimalnie -3 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 994 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany. Powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 40 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 990 hPa.