Dość chłodna noc

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ układu niżowego znad Skandynawii. Od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, który będzie powoli przemieszczał się w głąb kraju. Ciepłe powietrze będzie od zachodu wypierane przez chłodniejsze masy powietrza polarnego znad północnego Atlantyku.

Na noc prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na Pomorzu Zachodnim będzie wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimalnie od 8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na północy okresami może być dość silny.

Do 26 stopni

W czwartek na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie, północy i w centrum kraju wzrastać będzie do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 26 stopni w centrum kraju. Południowo-zachodni wiatr będzie skręcać na zachód. Powieje słabo i umiarkowanie, a na zachodnie i północy okresami dość silnie.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność względna powietrza prognozowana jest w pasie od Dolnego Śląska, przez Kujawy, aż do Warmii i Mazur. Przekroczy tam 70 procent. Najniższa natomiast będzie na Lubelszczyźnie i w części Podkarpacia - poniżej 60 procent. Na północnym zachodzie kraju odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach ciepło. W przeważającej części kraju pogoda wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie, jedynie na południowym wschodzie biomet okaże się neutralny.

WARSZAWA

NOC: pogodna. Termometry wskażą minimalnie 13 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie w Warszawie około północy dojdzie do 1003 hPa, wolno spada.

DZIEŃ: do południa pogodnie, po południu pochmurno. Temperatura wyniesie maksymalnie 26 st. C. Wiatr powieje z południa i południowego zachodu, słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 1000 hPa, wolno spada.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodna. Na termometrach zobaczymy minimalnie 15 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie około północy dojdzie do 1012 hPa, wolno spada.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalna prognozowana temperatura to 22 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa sięgnie 1011 hPa, wolno spada.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 14 st. C. Słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie powieje wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie około północy dojdzie do 1002 hPa, wolno spada.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczmy maksymalnie 23 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni powieje słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. Ciśnienie około południa sięgnie 1001 hPa, wolno spada.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około północy dojdzie do 1000 hPa, wolno spada.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni powieje słabo i umiarkowanie, choć okresami może być dość silny. Ciśnienie około południa sięgnie 998 hPa, wolno spada.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie co najmniej 9 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie około północy dojdzie do 990 hPa, wolno spada.

DZIEŃ: pogodnie, chociaż po południu na niebie pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Z południowego zachodu i zachodni, powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa sięgnie 987 hPa, wolno spada.