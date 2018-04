Na horyzoncie powrót gorąca - 25-04-2018 W czwartek i piątek pogoda nas nie zachwyci. Termometry pokażą do 18 stopni Celsjusza. Będą też nam towarzyszyć przelotne opady. Po niedzieli wróci gorąco. czytaj dalej

Będzie padać

Jeszcze w środę wieczorem w centrum oraz na południu kraju będą pojawiać się burze. W ciągu nocy na terenie całej Polski spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C na Dolnym Śląsku do 12 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia przelotne opady deszczu utrzymają się nad całym krajem. Po południu na Pomorzu prognozowane są burze. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C na północnym zachodzie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biomeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia najwyższa będzie na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie, gdzie przekroczy 80 procent. Odczujemy chłód i wilgoć, dokuczy też wiatr. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w całej Polsce.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: wieczorem mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze. W późniejszych godzinach będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 7 st. C. Słaby i umiarkowany, zachodni wiatr w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 997 hPa.

Połamane drzewa, grad i deszcz. Burze na zdjęciach Reporterów 24 - 25-04-2018 Nad Polską przemieszcza się front burzowy. W wielu regionach wyładowaniom towarzyszy silniejszy wiatr. Na Kontakt 24 przesyłacie zdjęcia i nagrania, na których widać ciemne chmury, grad, a także połamane drzewa. czytaj dalej

DZIEŃ: rano pogodnie. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, z prędkością w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 999 hPa.

POZNAŃ

NOC: wieczorem popada przelotny deszcz. Później będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1001 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1002 hPa.

GDAŃSK

NOC: wieczorem popada przelotny deszcz. W późniejszych godzinach będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: rano niebo będzie pogodne. Po południu wystąpi przelotny deszcz, może też zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

WROCŁAW

Uwaga, trudne warunki na drogach - 25-04-2018 Kierowców czekają trudne godziny. Pogoda nie będzie ułatwiała podróżowania po polskich drogach. Spodziewamy się opadów deszczu, silniejszego wiatru, a do tego także burz. czytaj dalej

NOC: popada przelotny deszcz, prognozuje się też burze. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 997 hPa.

DZIEŃ: wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 998 hPa.

KRAKÓW

NOC: popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 985 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu nie ustaną. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 987 hPa.