Do 24 stopni

W nocy w całym kraju prognozowane sa przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimum od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Czwartek w całym kraju przyniesie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje na ogół umiarkowany wiatr.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy w południowo-wschodnich regionach kraju i wyniesie ponad 80 procent. W całej Polsce dominować będzie uczucie komfortu termicznego. Warunki biometeorologiczne nie będą korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. O północy barometry wskażą 998 hektopaskali, a ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Po południu ciśnienie będzie oscylować w okolicy 998 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu. O północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1003 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 22 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie spadnie do 1002 hPa i będzie się wahać.

GDAŃSK

NOC: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimum 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. O północy ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1012 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie z północnego zachodu. W południe barometry pokażą 1012 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

WROCŁAW

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1015 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Po południu ciśnienie wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie 11 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. O północy barometry pokażą 986 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie będzie oscylować w okolicy 985 hPa.