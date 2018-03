Prognoza pogody na jutro: przeważnie pochmurno, wilgoć i chłód

W marcu jak w garncu. Na koniec miesiąca deszcz, śnieg i przebłyski słońca - 26-03-2018 Wielki Tydzień w pogodzie przebiegnie pod znakiem opadów: deszczu, śniegu z deszczem, a nawet śniegu. Miejscami przez chmury spróbuje przedrzeć się słońce. Końcówka miesiąca będzie więc ilustrowała przysłowie, że "w marcu jak w garncu". czytaj dalej

Najbliższa noc będzie pochmurna z lokalnymi przejaśnieniami. Spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem, a miejscami nawet śnieg. W województwach centralnych na drogach może utworzyć się gołoledź. Miejscami pojawić się też może mgła.

Na ogół bez opadów będzie jedynie na północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na Pomorzu Gdańskim do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.

Deszcz ze śniegiem i deszcz

Wtorek zapowiada się pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce synoptycy nie spodziewają się opadów. W pozostałych regionach może spaść deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1000 hPa.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność względna powietrza będzie wszędzie wysoka. Najwyższe wartości (powyżej 90 proc.) wystąpią na południowym wschodzie. Im dalej na północny-zachód, tym wilgotność będzie spadała, do poniżej 80 procent. Subiektywnie w całej Polsce odczuwalny będzie chłód, a aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne na wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Oglądaj TVN Meteo w internecie - 25-03-2018 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Lokalnie poprószy śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z kierunku wschodniego. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1015 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura w ciągu dnia wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1017 hPa.



KRAKÓW

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 983 hPa.

DZIEŃ: Przeważnie pochmurno, miejscami pojawi się przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr, przeważnie słaby, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 983 hPa.



POZNAŃ

NOC: Na ogół pochmurno. Okresami możliwy jest przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 1st. C. Napłynie słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura w ciągu dnia dojdzie do 7 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1004 hPa.



WARSZAWA

Smog utrudnia oddychanie. Fatalna jakość powietrza - 26-03-2018 W poniedziałek w wielu miejscowościach na północy i na południu Polski oddycha się smogiem. Stacje pomiarowe odnotowały fatalną jakość powietrza. czytaj dalej

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Okresami prognozowany jest przelotny deszcz i śnieg. Miejscami opady te mogą powodować gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: Na ogół pochmurno. Okresami może spaść przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. Termometry maksymalnie wskażą 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1000 hPa.



WROCŁAW

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Popada przelotny deszcz. Temperatura nie spadnie poniżej 2 st. C. Napłynie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1000 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się lokalne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje przeważnie słaby, północno-wschodni wiatr. W południe 1000 hPa.