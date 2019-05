Kończy się majówka, wraca pogodna aura. Z każdym dniem będzie cieplej - 04-05-2019 Ostatni dzień majówki miejscami będzie deszczowy. Po niedzieli wróci pogodna aura, a temperatura zacznie rosnąć. W czwartek termometry mogą pokazać nawet 19 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Miejscami deszcz

Nocą na zachodzie Polski miejscami będzie pogodnie. Poza tym pojawią się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na Pomorzu Zachodnim do 6 st. C na Podkarpaciu. Słaby wiatr powieje z północy.

W niedzielę na wschodzie i południowym wschodzie Polski prognozowane są opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Podkarpaciu do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Umiarkowany, północny wiatr rozpędzi się w porywach do 45 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują we wschodniej i południowej Polsce. Może przekroczyć tam 70 procent. W pozostałych rejonach będzie oscylować wokół 60-70 procent. Na południowych i wschodnich obszarach kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, a w pozostałych miejscach neutralne. W całym kraju odczujemy chłód.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla miast

WARSZAWA

NOC: możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Północny wiatr będzie słaby. Ciśnienie wzrośnie, o północy odnotujemy 994 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45 km/h, północny. Ciśnienie po południu 998 hPa i rośnie.

POZNAŃ

NOC: mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Słaby wiatr powieje z północy. Ciśnienie wzrośnie, o północy odnotujemy 999 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Umiarkowany wiatr rozpędzi się w porywach do 35 km/h. Powieje z północy. Ciśnienie wzrośnie, po południu barometry pokażą 1002 hPa.

GDAŃSK



NOC: możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Północny wiatr będzie słaby. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry pokażą 1007 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 10 st. C. Północny i umiarkowany wiatr powieje w porywach do 45 km/h. Ciśnienie będzie rosło, po południu odnotujemy 1012 hPa.

WROCŁAW

NOC: może popadać przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Północny wiatr okaże się słaby. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry pokażą 999 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Z północy powieje umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 40 km/h. Ciśnienie wzrośnie, po południu odnotujemy 1002 hPa.

KRAKÓW

NOC: okresami mogą pojawić się ciągłe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Północny wiatr będzie słaby. Ciśnienie wzrośnie, o północy dojdzie do 979 hPa.

DZIEŃ: okresami możemy spodziewać się ciągłych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Północny wiatr powieje umiarkowanie, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie będzie rosło, po południu na barometrach zobaczymy 983 hPa.