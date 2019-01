Prognoza pogody na jutro: przeważnie śnieg, miejscami słońce

Zima nie odpuszcza. Śnieg, deszcz i porywisty wiatr - 09-01-2019 Synoptycy prognozują na najbliższe dni opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura nie przekroczy sześciu stopni Celsjusza. czytaj dalej

Przeważnie opady śniegu

W nocy okresami wystąpią opady śniegu. Na zachodzie popada deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -5 stopni na Ziemi Łódzkiej i Śląsku, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.

W ciągu dnia na północy się wypogodzi. W pozostałych regionach popada śnieg. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie od -9 st. C na Suwalszczyźnie, przez -4 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy w regionach północnych. Tam spadnie poniżej 70 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy zimno, w pasie od Pomorza i Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk zaś - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się na ogół niekorzystne. W regionach północnych biomet będzie neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura spadnie do -7 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 999 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie zwiększa się, po południu odnotujemy 1004 hPa.

POZNAŃ

NOC: okresami popada śnieg. Temperatura nie spadnie poniżej -2 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1002 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie zero stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie z tendencją wzrostową, po południu dojdzie do 1007 hPa.

GDAŃSK

NOC: wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura w najchłodniejszej chwili wyniesie do -2 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1014 hPa.

DZIEŃ: będzie pogodnie. Temperatura osiągnie 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

WROCŁAW

NOC: okresami popada śnieg. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 997 hPa.

DZIEŃ: okresami opady śniegu. Temperatura nie przekroczy zera stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie zwiększa się, po południu wyniesie 1003 hPa.

KRAKÓW

NOC: okresami popada śnieg. Na termometrach zobaczymy najmniej -6 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 984 hPa.

DZIEŃ: okresami wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszych momentach -3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 988 hPa.