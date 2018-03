Powoli żegnamy wielki mróz. Nadchodzi ocieplenie, a wraz z nim kapryśna pogoda - 02-03-2018 Nadszedł marzec, a tym samym meteorologiczna wiosna. Na razie nie znajduje to odwzorowania w pogodzie, jednak z każdym dniem temperatura będzie rosnąć. Przygotujmy się również na opady śniegu z deszczem. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby pogodą w Polsce będzie jeszcze rządził potężny wyż znad Skandynawii. Na wschodzie zaznaczy się jednak wpływ niżu znad Ukrainy. Pozostaniemy w zimnej, arktycznej masie powietrza.

W nocy na południowym wschodzie i północnym wschodzie będzie pochmurno. Wystąpią tam również opady śniegu do 1-2 centymetrów. W Karpatach pokrywa śnieżna przyrośnie o 5 cm. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od -20 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez -15 st. C w centrum kraju do -12 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu.

Maksymalnie -2 stopnie

W ciągu dnia regiony wschodnie i północno-wschodnie okażą się pochmurne. Popada tam również śnieg - do 1-2 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9 st. C na Suwalszczyźnie, przez -5 st. C w centrum kraju do -2 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północny.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia okaże się najwyższa na krańcach wschodnich - wyniesie 80 procent. Najniższa będzie zaś przy zachodniej granicy oraz na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce - tam spadnie poniżej 60 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Na wschodzie oraz Pomorzu pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. Neutralny biomet odnotuje się w pasie od Małopolski po Pomorze Zachodnie. W pozostałych regionach warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -14 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 995 hPa.

Kolejna bardzo mroźna noc. Później niebezpieczne będą marznące opady - 02-03-2018 Mróz nadal trzyma Polskę. Ostrzeżenia przed bardzo niską temperaturą będą obowiązywać do soboty, miejscami do niedzieli. W poniedziałek zaś nad niektórymi województwami zawiśnie groźba ze strony opadów marznących, które powodują gołoledź. czytaj dalej

DZIEŃ: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Mogą wystąpić słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 993 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Okresami popada śnieg. Odnotujemy minimalnie -13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, około północy barometry wskażą 1010 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -5 st. C. Wiatr północny powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1008 hPa.

POZNAŃ

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -14 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie około północy wyniesie 997 hPa, spada.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pogodne. Temperatura wzrośnie do -3 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 996 hPa.

WROCŁAW

Mróz odwołał lekcje. Puste ławki w kilku mazurskich szkołach - 02-03-2018 W wiejskich szkołach w Miłkach, Rydzewie i Staświnach na Mazurach z powodu mrozów konieczne było odwołanie lekcji. Uczniowie, którzy jednak dotarli do szkół, mieli zapewnioną opiekę nauczycieli. czytaj dalej

NOC: Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, około północy barometry wskażą 992 hPa.

DZIEŃ: Wciąż pogodnie. Temperatura wzrośnie do -3 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 991 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno, okresami popada śnieg. Na termometrach zobaczymy najmniej -15 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 977 hPa.

DZIEŃ: Wciąż pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do -6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie spada, około południa barometry odnotują 977 hPa.