Prognoza pogody na jutro: przez chmury będzie przedzierać się słońce

Tydzień z mroźnymi porankami. Miejscami spadnie też śnieg - 18-02-2018 Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Najbliższe dni przyniosą mroźne poranki, a także przelotne opady śniegu i silniejsze porywy wiatru. czytaj dalej

Słabe opady śniegu

Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Karpat w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

Zachmurzenie w ciągu najbliższej nocy będzie duże, lecz momentami pojawią się rozpogodzenia. Na północy i północnym wschodzie oraz krańcach wschodnich wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura minimalnie wyniesie od -9 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez -5 st. C w centrum kraju do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr na zachodzie pojawi się z południa, poza tym będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Poniedziałek z przejaśnieniami

W ciągu dnia będzie pochmurno, ale pojawią się liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Na Suwalszczyźnie prognozowane są słabe opady śniegu do 1 cm. Temperatura osiągnie wartość od 0 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na zachodzie okaże się południowy, poza tym południowo-zachodni i zachodni.

Warunki biometeorologiczne

W poniedziałek zawartość pary wodnej w powietrzu będzie stosunkowo wysoka. Najwyższa wilgotność względna powietrza pojawi się na północy kraju, przekraczając tam wartość 80 procent. W centrum i na południu kraju wartość ta spadnie poniżej 70 proc. Mieszkańcy całego kraju będą odczuwać chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

WARSZAWA

NOC: Będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do -5 st. C. Wiatr zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1014 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: Na zachmurzonym niebie pojawią się przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie w Warszawie około południa osiągnie wartość 1013 hPa, bez większych zmian.

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe jest wystąpienie słabych opadów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Południowo-zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1025 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: Pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Termometry wskażą do 2 st. C. Wystąpi wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1023 hPa, spada.

POZNAŃ

DZIEŃ: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany pojawi się z południa. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1015 hPa, bez większych zmian.

NOC: Na zachmurzonym niebie pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalnie wyniesie 3 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1012 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie -4 st. C. Wiatr południowy okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1012 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: Nadal będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalnie osiągnie wartość 5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie około południa wyniesie 1008 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie wartość -7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany pojawi się z zachodu. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1000 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalnie wyniesie 1 st. C. Wiatr południowo-zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 996hPa, spada.