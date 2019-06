Prognoza pogody na jutro: przez Polskę przejdą gwałtowne burze

Niebezpieczne burze z gradem. Żółte i pomarańczowe alerty - 20-06-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali w czwartek ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali przed burzami z gradem. Miejscami może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać w porywach prędkość do 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego. Z zachodu na wschód nad krajem przemieszczają się burzowe fronty atmosferyczne. Gorące powietrze zwrotnikowe od zachodu wypierane jest przez chłodniejsze masy powietrza polarnego.

W nocy utrzyma się kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Tylko na północnym zachodzie kraju nie będzie padać, w pozostałych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu i zanikające burze. Może spaść od 5 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 17 st. C w centrum kraju, po 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny - rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Burzowy piątek

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu rzędu 20-50 l/mkw. Może też sypnąć gradem. Miejscami na południu, wschodzie i w centrum kraju wyładowania będą gwałtowne. Poza tym, w całym kraju może też przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Pomorzu, przez 28 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr z kierunków południowych i zachodnich, słaby i umiarkowany. Okresami będzie dość silny, w burzach powieje z prędkością 90-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność - przekraczającą 80 procent - odnotujemy na południowym wschodzie. Będzie się zmniejszać w kierunku północno-zachodnim, spadając poniżej 70 procent. Na Podkarpaciu odczujemy gorąco, a w głębi kraju będzie parno i ciepło. Tylko na północnym zachodzie odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się niekorzystny w całym kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, przelotnie popada deszcz, początkowo możliwa jest burza. Termometry pokażą minimalnie 18 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy będzie silny. Ciśnienie w Warszawie około północy sięgnie 1000 hektopaskali, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, a po południu duże, możliwy jest przelotny deszcz i burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Najsilniej powieje w burzy - z prędkością osiągającą 80-100 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1000 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy osiągnie 1012 hPa, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, możliwy jest przelotny deszcz i burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny. Najsilniej powieje w burzach - do 80 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1014 hPa, waha się.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, spadnie przelotny deszcz. Na termometrach minimalnie zobaczymy 17 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy wyniesie 1002 hPa, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, niewykluczony jest przelotny deszcz i burza. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Z północnego zachodu powieje, słaby i umiarkowany wiatr, który w burzach może powiać z prędkością do 80 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie 1004 hPa, waha się.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 17 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 998 hPa, waha się.

DZIEŃ: utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, możliwy jest przelotny deszcz albo burza. Temperatura osiągnie maksymalnie 26 st. C. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny, a w burzy silny do 80 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie 1000 hPa, waha się.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Niewykluczony jest przelotny deszcz, a początkowo nawet burza. Termometry pokażą minimalnie 18 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy 986 hPa, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz, może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Okresami będzie dość silny, a w burzy silny - osiągnie do 90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 986 hPa.