Prognoza pogody na jutro: przydadzą się kalosze i parasole

Prognoza pogody na pięć dni: miejscami maksymalnie kilka stopni - 02-10-2019 Przed nami chłodniejszy czas. Z każdym kolejnym dniem temperatura maksymalna będzie coraz niższa, miejscami termometry pokażą tylko siedem stopni Celsjusza. Pojawią się przelotne opady deszczu. czytaj dalej

Deszczowy dzień

W czwartek niebo będzie pochmurne z przejaśnieniami. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 3 l/mkw. Temperatura sięgnie maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje przeważnie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 997 hPa.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza we wszystkich województwach wyniesie od 80 do 90 procent. W całym kraju odczujemy termiczne zimno. Biomet okaże się niekorzystny w całym kraju.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

DZIEŃ: pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe dojdzie do 1009 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurna i deszczowa. Termometry wskażą od 8 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 978 hPa.

DZIEŃ: pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie do 14 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 980 hPa.

POZNAŃ

DZIEŃ: pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Prognozuje się temperaturę maksymalną rzędu 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1000 hPa.

WARSZAWA

NOC: przeważnie pochmurna z temperaturą minimalną rzędu 8 st. C. Wiatr powije słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie do 13 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurna z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 996 hPa.

DZIEŃ: pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe dojdzie do 997 hPa, rośnie.