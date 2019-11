Prognoza pogody na jutro: przydadzą się parasole. Do 14 stopni

Nawet 16 stopni i wiele deszczowych miejsc - 05-11-2019 W nadchodzących dniach towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu. Będą jednak miejsca, gdzie temperatura sięgnie nawet 16 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Przydadzą się parasole i płaszcze

Nocą w centrum i na południowym zachodzie Polski powinno być pogodnie. W pozostałych regionach mogą wystąpić opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W środę na słońce możemy liczyć tylko na Ziemi Łódzkiej oraz Dolnym i Górnym Śląsku. Na pozostałym obszarze kraju musimy być przygotowani na opady deszczu. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Pomorzu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju wyniesie powyżej 80 procent. Tylko w części północno-wschodniej ma oscylować w granicach 60 procent. W wielu regionach odczujemy chłód i wiatr, a tylko na południowym wschodzie - komfort termiczny. Tam gdzie większa wilgotność, biomet będzie niekorzystny, a w pozostałych regionach - neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura w nocy wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 984 hektopaskale.

DZIEŃ: możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura osiągnie 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 988 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura sięgnie minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 987 hPa.

DZIEŃ: możliwy przelotny deszcz. Temp. maks. w dzień 10 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 989 hPa.

GDAŃSK

NOC: wystąpią ciągłe opady deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 995 hPa.

DZIEŃ: ciągłe opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 8 st. C. Umiarkowany wiatr w porywach osiągnie do 45 km/h, wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dosięgnie 984 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany. W porywach jego prędkość dojdzie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 987 hPa.

KRAKÓW

NOC: pojawią się ciągłe opady deszczu. Temperatura spadnie do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 971 hPa.

DZIEŃ: wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 976 hPa.