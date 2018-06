Prognoza pogody na jutro: przyjemna temperatura, miejscami popada

Wszystkiego po trochu: ciepło i słonecznie, ale także deszcz i burze - 14-06-2018 W ciągu najbliższych dni można się spodziewać wielu chwil ze słońcem. Codziennie jednak gdzieś będzie padało, mogą się też pojawić burze z gradem i porywistym wiatrem. Dopiero wtorek zapowiada się pogodnie dla wszystkich regionów. czytaj dalej

Do 25 stopni

W nocy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozuje się przelotne opady deszczu i lokalne burze. W pozostałej części kraju opadów spodziewać się nie należy. Na termometrach zobaczymy w najchłodniejszych chwilach nocy od 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby, północny, w porywach burzowych powieje do 60 kilometrów na godzinę.

W piątek w dzień na Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie popada przelotny deszcz. Miejscami pojawią się burze. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 25 st. C w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północy. Towarzyszący burzom - osiągnie prędkość do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w dzień odnotujemy na wschodzie i południowym wschodzie kraju, tam wyniesie 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. Odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w przeważającej części Polski okażą się neutralne, tylko na południowym wschodzie - tam gdzie zapowiadane są deszcze i burze - niekorzystne.

WARSZAWA

NOC: będzie bezdeszczowo. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr słaby, powieje z północny. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się pogodnie . Termometry pokażą do 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

NOC: nie wystąpi żaden opad deszczu. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Północny wiatr okaże się słaby. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się ciepły i pogodny. Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

GDAŃSK

NOC: będzie bezdeszczowo. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Wiatr słaby, powieje z północy. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1016 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się pogodny. Temperatura osiągnie maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie waha się, w południe można się spodziewać 1016 hPa.

WROCŁAW

NOC: nie będzie padało. Termometry wskażą 11 st. C. Wiatr słaby, powieje z północy. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1001 hPa.

DZIEŃ: będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1001 hPa.

KRAKÓW

NOC: prognozuje się przelotny deszcz, a nawet burze. Na termometrach nie zobaczymy mniej niż 15 st. C. Wiatr słaby, północny, w porywach burzowych powieje do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: popada przelotny deszcz. Mogą pojawić się burze. Słupki termometrów nie przekroczą 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h, z północy. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 986 hPa.