Mróz w całym kraju

Podczas najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego przemieszczającego się znad Niemiec w stronę Bałkanów. Kraj pozostanie w zimnej i wilgotnej masie powietrza polarnego.

Noc będzie przeważnie pochmurna. Przejaśnienia i wypogodzenia wystąpią przeważnie na zachodzie kraju. Na południu, wschodzie i na Pomorzu okresami poprószy śnieg - spadnie go do 1-3 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Wybrzeżu i Ziemi Gorzowskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu i południa.

Na południu najwięcej śniegu

W ciągu dnia na południu wciąż będzie sypał śnieg - do 3-5 cm. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, a opady śniegu wystąpią jedynie okresowo. Spadnie do 1-2 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północny i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Synoptycy zapowiadają wysoką wilgotność względną powietrza - w prawie całym kraju przekroczy ona 90 procent. Odczujemy chłód. Biomet okaże się przeważnie neutralny. Jedynie na południu Polski pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr południowy skręcający na wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 995 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Okresami może popadać śnieg. Temperatura dojdzie maksymalnie do zera stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie. Około południa na barometrach zobaczymy 999 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Zachmurzenie okaże się duże. Przejaśni się. Okresami wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy najmniej -4 st. C. Wiatr południowy, skręcający na wschodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, ale pojawią się przejaśnienia. Okresami poprószy śnieg. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie. Około południa barometry odnotują 1014 hPa.

POZNAŃ

NOC: Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr południowy, skręcający na wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, około północy wyniesie 996 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, ale przejaśni się. Okresami wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksylanie zero stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, około południa barometry odnotują 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: Zachmurzenie okaże się duże. Pojawią się przejaśnienia. Temperatura wyniesie minimalnie -5 st. C. Południowy skręcający na wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian. Około północy na barometrach zobaczymy 992 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 995 hPa.

KRAKÓW

NOC: Zachmurzenie będzie duże, okresami popada śnieg. Temperatura spadnie do -5 st. C. Wiatr południowy skręcający na wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 981 hPa, bez większych zmian.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne. Okresami wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie około południa wyniesie 983 hPa, rośnie.