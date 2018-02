Prognoza pogody na jutro: silny niż nad Polską. Przyniesie opady i mocniejszy wiatr

Może być niebezpiecznie ślisko. Wydano prognozę ostrzeżeń dla 12 województw - 15-02-2018 W piątek pogoda może stwarzać niebezpieczeństwo w większości kraju - szczególnie na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wydanie ostrzeżeń przed opadami marznącymi dla dwunastu województw. czytaj dalej

Noc przeważnie mroźna

Jak informuje synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek, ciągu następnej doby Polska dostanie się pod wpływ potężnego układu niżowego znad Północnego Atlantyku. Nad krajem z zachodu na wschód przemieści się front atmosferyczny, za którym napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie.

W nocy zachmurzenie będzie duże, pojawią się jednak przejaśnienia. Na zachodzie wystąpią opady śniegu - do 1-5 centymetrów oraz śniegu z deszczem marznącym - do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie może słabo popadać śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na wschodzie, przez -3 st. C w centrum, do zera stopni na zachodzie. Wiatr z kierunków południowych powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Na zachodzie może osiągnąć porywy do 50

Niebo zasnute chmurami

kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, jednak na przejaśnienia można liczyć tylko na zachodzie kraju. Z zachodu na wschód kraju przemieszczą się opady śniegu (do 1-5 cm) oraz śniegu z deszczem marznącym (do 1-5 l/mkw.). Na drogach i chodnikach może powstawać gołoledź - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń przed tym zjawiskiem dla 12 województw.

Termometry wskażą maksymalnie od zera stopni na Suwalszczyźnie, przez 3 st. w centrum, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na Wybrzeżu może osiągać porywy do 70 km/h.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie dość wysoka - najwyższa na wschodzie i południu kraju, gdzie przekroczy 90 procent. Poniżej 70 proc. spadnie zaś na krańcach południowo-zachodnich. W większości regionów odczujemy chłód, na wschodzie zaś zimno. Pogoda wpłynie na samopoczucie przeważnie niekorzystnie - jedynie na zachodzie biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pochmurno. Temperatura spadnie do -4 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne. Okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, około południa barometry odnotują 1009 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy na barometrach zobaczymu 1021 hPa.

DZIEŃ: Wciąż pochmurno z okresowymi opadami śniegu. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1018 hPa.

POZNAŃ

NOC: Niebo okaże się pochmurne. Okresami popada śnieg. Temperatura spadnie do -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu z deszczem. Termometry odnotują maksymalnie 5 st. C. Południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1011 hPa.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno z okresowymi opadami śniegu z deszczem. Temperatura spadnie do -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, by około północy wynieść 1006 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, ale pojawią się przejaśnienia. Okresami opady śniegu z deszczem. Termometry odnotują maksymalnie 6 st. C. Południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami okaże się dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno. Popada słaby śnieg. Temperatura spadnie do -5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: Wciąż pochmurno. Okresami wystąpią opady śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 997 hPa.